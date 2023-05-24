Сьогодні, 24 травня, близько 08:30 на автодорозі М-19 “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече” у Кременці відбулася жахлива дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляють у ДСНС, зіткнулися три автомобілі: Nissan X-Trail, Audi та вантажівка ЗІЛ 131. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще одна – травмована.

До ліквідації наслідків ДТП залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники деблокували з понівеченого транспортного засобу тіло загиблого водія Nissan X-Trail, а також врятували та передали медикам пасажира даного автомобіля, неповнолітнього 2016 року народження. Потерпілого без явних травм направлено на огляд в лікувальний заклад м. Кременець.

Роботи з ліквідації наслідків ДТП завершено, тривають слідчі дії.