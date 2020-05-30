Одна людина загинула, інші травмовані – результат дорожньо-транспортної пригоди в Зборівському районі.

Аварія трапилася 29 травня близько 16:12 на трасі Тернопіль-Львів.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, екстрена медична допомога та рятувальники.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Opel, неподалік села Озерна, на спуску виїхав на смугу зустрічного руху. Такий маневр став причиною лобового зіткнення з зустрічним автомобілем Volkswagen Polo.

В результаті удару, водій з іномарки Opel загинув на місці події, двох його пасажирів госпіталізували до лікарні. Надали меддопомогу лікарі і подружжю з іншого автомобіля.

Вирішується питання про внесення даної автопригоди в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.