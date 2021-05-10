Жахлива аварія на Тернопільщині: травмованого водія вирізали з буса. ФОТО

Автотроща сталася 9 травня по обіді на автодорозі М-12 Стрий Тернопіль у с. Плоске (Козівського) Тернопільського району.

Як повідомляють у ДСНС, там зіткнулися мікроавтобус Ford Transit і фура цієї ж марки.

Водій автомобіля Ford Transit виїхав на зустрічну смугу, де й сталося зіткнення.

Рятувальники огородили місце події конусами, деблокували потерпілого за допомогою гідравлічного інструменту і передали його медикам.

До рятувальних робіт було залучено 8 рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки.