Жахлива аварія на Тернопільщині: легковий автомобіль зіткнувся з фурою. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 19 грудня на Кременеччині.
На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Білокриниця, не розминулися вантажівка та легковий автомобіль.
За інформацією поліції, близько 6:28 водій автомобіля Citroen C4 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним транспортним засобом DAF CF 95.
На момент аварії у вантажівці перебував лише один водій. Чоловік не постраждав. Проте не минуло лікарняне ліжко кермувальника та двох пасажирів легківки. У водія перелом гомілки. У його родичів забої, садна та гематоми.
Попередньо водії тверезі. У них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.
Додати свій коментар
Головні новини
- Шахрай поцупив у студентки стипендію, а вона ще й подякувала
- Керівники сіл, які приєдналися до Тернополя, увійшли до складу виконкому
- Жахлива аварія на Тернопільщині: легковий автомобіль зіткнувся з фурою. ФОТО
- Нелюд, котрий згвалтував і пограбував жінку, сидітиме за гратами 11 років
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...