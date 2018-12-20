Жахлива аварія на Тернопільщині: легковий автомобіль зіткнувся з фурою. ФОТО

20/12/2018 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 19 грудня на Кременеччині.

На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Білокриниця, не розминулися вантажівка та легковий автомобіль.

За інформацією поліції, близько 6:28 водій автомобіля Citroen C4 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним транспортним засобом DAF CF 95.

На момент аварії у вантажівці перебував лише один водій. Чоловік не постраждав. Проте не минуло лікарняне ліжко кермувальника та двох пасажирів легківки. У водія перелом гомілки. У його родичів забої, садна та гематоми.

Попередньо водії тверезі. У них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.