Жахлива аварія на Тернопільщині: є загиблий, багато травмованих. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 16 липня близько 17:30 на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, неподалік села Кам’янки. Там не розминулися два буси та позашляховик.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група та рятувальники. Потерпілим надавали допомогу лікарі екстреної медичної допомоги.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz, рухаючись в напрямку Тернополя, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він допустив бокове зіткнення з Nissan X-Trail, а після цього врізався в зустрічне авто Opel Vivaro.

В результаті удару водій Opel Vivaro, житель Хмельницької області, 1968 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Його пасажира з травмами та переломами доправили в травматологічне відділення.

В неврологічний відділ бригада швидкої госпіталізувала і водійку з позашляховика – мешканку Одеської області.

Потрапили до лікарні водій та пасажир з автомобіля Mercedes.

Причину автопригоди встановить слідство. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР згідно із ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті) Кримінального кодексу України.