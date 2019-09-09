Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася поблизу села Олесино Козівського району. Подія мала місце в неділю, 8 вересня, близько 14:30.

Як повідомляють у поліції, внаслідок удару тілесні ушкодження отримали пасажири «Toyota Land Cruiser» та «ВАЗ-2110». На момент зіткнення в іномарці знаходилося четверо пасажирів, серед них – 4-річний хлопчик. Його з матір’ю доправили до медзакладу.

24-річний водій автомобіля «ВАЗ-2110» від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

Причину ДТП встановлюють слідчі. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.