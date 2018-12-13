Жахлива аварія на Тернопільщині: є жертви. ФОТО

13/12/2018 Розмір тексту:

Лоб в лоб в Зборівському районі зіткнулося два автомобіля. 13 грудня о 9:20 на автодорозі не розминулися FIAT Ducato за ЗАЗ (пікап).

В результаті удару водій ЗАЗу загинув на місці події, а кермувальника та пасажира з іншого авто госпіталізували до лікарні, повідомляють у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причину нещастя. Ускладнює роботу оперативників “каша” на дорозі та погіршення погодних умов.