Жахлива аварія на Тернопільщині: є жертви. ФОТО

13/12/2018 0
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Лоб в лоб в Зборівському районі зіткнулося два автомобіля. 13 грудня о 9:20 на автодорозі не розминулися FIAT Ducato за ЗАЗ (пікап).

В результаті удару водій ЗАЗу загинув на місці події, а кермувальника та пасажира з іншого авто госпіталізували до лікарні, повідомляють у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причину нещастя. Ускладнює роботу оперативників “каша” на дорозі та погіршення погодних умов.

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