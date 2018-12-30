Жахлива аварія біля Тернополя. Є жертви
30/12/2018 0
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Смертельна автопригода трапилася 29 грудня близько 2 години у селі Смиківці Тернопільського району.
38-річний тернополянин, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta, в’їхав у вантажівку DAF, яка рухалася попереду. Водій іномарки загинув на місці події.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 286 Кримінального кодексу України.
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