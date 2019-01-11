Жахлива аварія біля Тернополя. Є жертви. ФОТО

11/01/2019 0
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В селі Ступки Тернопільського району, поблизу перехрестя автомобільної дороги «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка» та вулиці Залізничної не розминулося три автівки.

Десятого січня близько 17:10 водій автомобіля Hyundai Accent, рухаючись в напрямку Тернополя, порушив правила дорожнього руху і виїхав на зустрічну смугу, перетнувши дві суцільних лінії.

В результаті такого маневру іномарка зачепила зустрічний автомобіль Volkswagen Passat. Проте удар транспортні засоби не зупинив і після цього Hyundai врізався ще й в Nissan X-Trail з причепом.

На момент нещастя в усіх автомобілях були пасажири. В Nissan(і) ще й малолітня дитина.

Летально завершилася ця автопригода для кермувальника Hyundai Accent. Його пасажира з закритою черепно-мозковою травмою та закритим переломом стегна доправили до лікарні.

Госпіталізували до медзакладу і кермувальника та пасажира з Nissan X-Trail.

Працівники поліції з’ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди. За попередньою інформацією, водії тверезі, дорога, де трапилася аварія, чиста та без вибоїн, зауважують у поліції.

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