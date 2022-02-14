Жахлива аварія біля Тернополя: є загиблі і травмовані. ФОТО

13 лютого у Лозовій відбулася дорожньо-транспортна пригода – звткнулися два автомобілів.

Попередньо у наслідок ДТП одна людина загинула, ще 3 особи отримали травми різного характеру.

Прибувши до місця події рятувальники деблокували з понівечених авто двох постраждалих та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Крім того, вжили заходів, щоб не допустити загоряння автомобілів та огородили ділянку де трапилась ДТП.

До ліквідації події залучались рятувальне відділення аварійно рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та співробітники оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Обставини події та матеріальні збитки події встановлюються.