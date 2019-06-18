Троє потерпілих серед яких двоє, ймовірно загинули – таке повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло на лінію “102” 18 червня о 10:46.

Аварія трапилася на вулиці Чумацька. Водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням та врізався у дерево.

За інформацією поліції, чоловіки поверталися з риболовлі. Водій виїхав за межі проїздної частини. В результаті удару кермувальник та пасажир – двадцятишестирічні чоловіки загинули на місці події. Ще одного пасажира, 1981 року народження, з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, тупою травмою живота та ступеневого суглобу госпіталізували до лікарні.

Потерпілого та загиблих з автівки вивільняли рятувальні служби. Триває слідство. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 3 ККУ.