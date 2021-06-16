На Тернопільщині, жінка з трьома неповнолітніми дітьми, потребує допомоги небайдужих.

“Потрібна допомога небайдужих ,жінці з трьома неповнолітніми дітьми (живе в селі нашого колишнього Монастириського району), яка потрапила у дуже складні життєві обставини, але не здається заради дітей. Було фізичне насилля(пишу вкратці одним словом без подробиць,весь жах який жінка перенесла), були поліція і т.д , в результаті жінка не витримала такого поводження до себе і дітей та розлучилася. Згідно рішення суду жінка має з дітьми звільнити будинок (в якому подружжя мешкали з дітьми) до першого липня”, – пише жителька Монастириська та активістка Світлана Безділь.

Рідні та близькі жінки допомогли їй в селі придбати те, що на папері називається “будинок”, оскільки за кошти, які зібрали інакшого житла не можливо було придбати. За кошти,які згідно рішення, сплатив чоловік , жінка перекрила дах свого нового житла. Звернулася в соціальну службу – їй допомогли вставити в цій будівлі вікна, пишуть Тернополяни.

“Жінка йде в нове житло з особистими речами і трьома неповнолітніми дітьми, більше ні з чим. Вона працює, але на мінімальну зарплату не може дозволити придбати необхідне. Не дивлячись на такі важкі життєві обставини -вона щаслива,тому що починає нове життя заради дітей. Потрібна допомога небайдужих, можливо у когось є старі меблі, особлива потреба у ліжках та дивані, двері (вхідні та міжкімнатні), світильники, будівельні матеріали (потрібно шпаклівка для стін), пралка , холодильник, плита”, – відзначає Світлана Безділь.

Щоб допомогти жінці необхідно написати Світлані Безділь у приватні повідомлення.