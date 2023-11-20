700 тисяч гривень втратили загалом троє жителів області, спокусившись на онлайн-заробітки. І це лише за минулі вихідні.

У соціальних мережах та телефонних месенджерах поширюється повідомлення про онлайн-заробіток. Мешканцям обіцяють великий дохід за примітивну роботу в мережі. Поліцейські нагадують, це – шахраї.

Невідомі обіцяють чималий дохід за написання коментарів в соціальних мережах, поширення повідомлень, перегляди відео. Також жертвам пропонують викуповувати товар, вкладати гроші до фондових бірж, клеїти конверти, скручувати ручки.., словом, чого тільки не придумують, лиш би залізти в чужу кишеню. А люди, як не дивно, ведуться на пропозиції, бо тверезо оцінити ризики ніколи, адже перед очима захмарні прибутки, обіцяні шахраями. Жадібність затьмарює розум.

До співробітників відділення поліції №3 міста Теребовлі надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідома особа під приводом надання заробітку заволоділа його грошима в сумі 450 тисяч гривень. Як з’ясувалося, чоловік в телеграм-каналі знайшов оголошення про роботу онлайн. Зв’язався з «роботодавцем». Йому запропонували зареєструватися на сайті і викупляти товар, за який обіцяли повертати непогані відсотки. Відсотки були, от тільки від першої покупки: чоловік вклав 17 тисяч гривень, а на карту йому повернули 22 тисячі. А далі гонитва за заробітком призвела до втрати 450 тисяч гривень.

Інший потерпілий – житель обласного центру на онлайн-заробітках втратив понад 250 тисяч гривень. Чоловікові мали платити за перегляд відео і коментарі, так само, як і тернополянці, котра втратила майже 60 тисяч гривень.

За усіма фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу.

Пропозиція онлайн-заробітку від невідомих – це найпоширеніша схема шахрайства, – вкотре нагадують поліцейські і застерігають громадян не довіряти таким оголошенням та не вестися на сумнівні пропозиції. Якщо вам надійшли подібного змісту повідомлення– не відкривайте їх, видаляйте. У жодному разі не перераховуйте гроші на невідомі рахунки. Обов’язково розкажіть про такий вид афер своїм рідним та знайомим. Подбайте про свою фінансову безпеку та бережіть свої заощадження!