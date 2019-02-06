Землю під новобудови на “Дружбі” будуть виділяти за планом

06/02/2019 Розмір тексту:

Детальний план території, обмеженої вулицями Миру, Драгоманова, Орлика, Дружби, що у мікрорайоні «Дружба», затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету. Зробили це для того, щоб була можливість виділяти місце під нову забудову.

– Дана містобудівна документація пройшла всі процедури згідно чинного законодавства, – зазначив Василь Бесага, начальник управління містобудування, архітектури та кадастру. – До цього були звернення у відповідні управління і відділи міської та обласної ради є позитивні рекомендації. Її розглядали на містобудівній раді, де архітектори погодили цю документацію і рекомендували на розгляд виконкому. Це обжитий район, тому робилося уточнення даних планувальних, інженерно-технічних, пішохідних, транспортних. Як такої аргументації щодо забудови даної території немає, але ми щоразу виділяємо певні території в місті під забудову, і будемо в подальшому їх виділяти.

На території, для якої розробили детальний план, розташований двоповерховий палац культури «Березіль» з майданчиком для паркування автомобілів, ряд п’ятиповерхівок, у яких проживає більше тисячі осіб, є зони для відпочинку, дитячі майданчики, тимчасові стоянки машин, зона зелених насаджень загального користування. У документі, який розміщений на сайті міської ради, вказано, що територія, яка розміщена в південній частині ділянки ПК «Березіль», на даний час функціонально не використовується і віднесена до території реконструкції згідно плану зонування території. Згідно проекту детального плану на цій ділянці пропонується будівництво культурно-мистецького центру, підземного паркінгу та багатоквартирного житлового будинку для працівників культури, мистецтва та інших громадян, з повним забезпеченням майданчиками, комунальними мережами та інфраструктурою. Це буде десятиповерховий житловий будинок на 67 квартир з культурно-мистецьким центром на рівні цокольного поверху і підземним паркінгом та відкритою стоянкою для автомобілів. Тут також планують висадити дерева, облаштувати газони і квітники із багаторічних рослин.

Ольга Трач