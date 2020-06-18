Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Рудяка головою Зборівської районної державної адміністрації на Тернопільщині.
Відповідне розпорядження №400/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.
“Призначити Рудяка Сергія Васильовича головою Зборівської районної державної адміністрації Тернопільської області”, – зазначається в документі.
Зазначимо, що Рудяк – земляк голови Тернопільської ОДА Володимира Труша. Деякі тернопільські видання навіть охрестили його родичем намісника Зеленського. Працював на рядовій посаді в структурі Держгеокадастру Івано-Франківської області. Жодного стосунку до Зборівського району не має.
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