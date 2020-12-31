Уродженець Рогатина на Івано-Франківщині, випускник та викладач Тернопільської медичної академії ім. І.Я. Горбачевського 45-річний Ігор Рогальський готується очолити Держпродспоживслужбу в Тернопільській області.

Про це повідомляє інтернет-видання Gazeta.te.ua з посиланням на власні джерела в Тернопільській обласній державній адміністрації.

Ігор Рогальський переміг в конкурсі, який був оголошений після звільнення з цієї посади Василя Хомінця.

Крім земляцтва з головою Тернопільської ОДА В.Трушем, пан Рогальський відомий тим, що він є зятем вихідця з Тернопільщини, екс-мера міста, а нині – заступника Міністра В’ячеслава Негоди.

Декларуючи квартиру, пан Негода зазначає, що її співвласником є його дочка Яна Рогальська, яка і є дружиною Ігоря Рогальського.

Поки що інформації про те, коли новоспечений чиновник приступить до роботи, немає.

Додамо, що це призначення є типовим для кадрової політики нинішнього голови ОДА. Для прикладу, Зборівську ОДА очолює земляк Труша Сергій Рудяк. Деякі тернопільські видання навіть “охрестили” його родичем намісника Зеленського. До цього призначення Рудяк працював на рядовій посаді в структурі Держгеокадастру Івано-Франківської області і жодного стосунку до Зборівського району не мав. Тож не дивно, що на виборах до Зборівської ОТГ за нього проголосували аж 3 виборці!