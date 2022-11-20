Відомий аграрій та меценат з Бучаччини Петро Гадз привітав працівників сільського господарства із професійним святом.

– «Великі й вічні Тільки ті народи, Котрі не ждуть На вічне воскресіння, Котрі І в час великих недородів Ховають жменю зерен Для насіння». (Михайло Левицький, «Була війна»). Нинішня осінь 2022, як ніколи ще за нашого життя, вилущує зерно правди. Вона не лікує від болю втрат на війні, люди не придумали таких ліків. На жаль, болітиме завжди. Попереду в нас брама нашої Перемоги — брама катарсису, очищення від зболеного сну нашої реальності. Попереду єдина і непохитна мрія — прокинутися з якнайскорішою Перемогою. І її ще треба вибороти і заслужити. Тому величезні надії та сподівання на нас, на фронт аграріїв, – зазначив Петро Гадз.

Він наголосив на тому, що віра, праця та сила українців допоможуть нам здобути перемогу.

– Дорогі колеги, друзі, побратими, хто боронить продовольчу безпеку країни, хто творить не завдяки, а всупереч проблемам в енергетиці, логістиці, погоднім і воєнним примхам, хто своєю звитяжною працею годує не тільки наших мужніх захисників, а й тримає тверде слово перед цивілізованим світом, який нам допомагає. Дякую кожному, хто робить все можливе і неможливе, щоб не тільки вистояти, а й примножити добро для людей. Земля, зерно мають запах миру, спокою, світла, радості дня завтрашнього. Впевнений, що наша віра, наша правда і наша сила здолають ненависне зло. Переможемо! – підкреслив Петро Гадз.