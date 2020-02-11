Про землю навкруги лиш мова, але я мало що в тім розумію

Ніби й люблю її, вкраїнську, та от проблема – оброблять не вмію

Й мені не доведеться мати з неї дивіденди

І з продажу (оренди) вираховувать проценти

Розподіл праці є в суспільстві: я буду писати,

А той, хто тямить у землі – її орати й продавати

Але з сумного досвіду чомусь мені здається,

Що спогадом про 90-ті отой продаж обернеться

Тоді пригадуєте, які пісні осяйні

Приватизації співали солов’ї?

Як заживемо славно ми! На заздрість всій Європі!

А опинились в результаті в ду…ср…ж-пі

Бо осідлали все тоді нахабні пики,

В яких в резерві й кулаки були великі

Ви думаєте, зараз щось інакше буде?

Закон суворий всю мерзоту цю замкне до буди?

А на полях заколосяться врожаї,

В кишеню гроші потечуть за продані паї?

Тоді у вас чи пам’яті нема,

Чи, вибачайте, розуму – катма.

Ігор Дуда