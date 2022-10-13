Земельну ділянку на вулиці Крушельницької виставлять на аукціон. У майбутньому там планують збудувати торгові об’єкти. Відповідне рішення прийняли на нещодавній сесії міської ради.

У прийнятому рішення вказано, що міська рада продає право оренди земельної ділянки площею 150 метрів квадратних несільськогосподарського призначення на земельних торгах терміном на десять років під будівництво та обслуговування будівель торгівлі.

Одночасно затвердили проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою, який становить 7990,43 гривень. Крок аукціону встановили в розмірі 1% від стартового розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою – 79,90 гривень.

Офіційне повідомлення про проведення електронних земельних торгів в системі «Прозоро» буде опублікувано на веб-сайті Тернопільської міської ради та в засобах масової інформації.