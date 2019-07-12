Президент України Володимир Зеленський звільнив ще 13 голів райдержадміністрацій на Тернопільщині.

Відповідні розпорядження Глава держави підписав вчора, 11 липня.

Посад позбулися:

Ігор Гринкевич, голова Бережанської РДА,

Віталій Бебих, голова Бучацької РДА,

Віталій Батіг, голова Гусятинської РДА,

Борис Шипітка, голова Заліщицької РДА,

Валерій Савчук, голова Збаразької РДА,

Василь Вітровий, голова Козівської РДА,

Володимир Козубський, Кременецька РДА,

Юліан Сірант, Лановецька РДА,

Степан Бойко, Монастириська РДА,

Борис Онищук, Підволочиська РДА,

Алла Колодницька, Підгаєцька РДА,

Оксана Чайчук, Чортківська РДА,

Юрій Головатюк, Шумська РДА.

Як зазначено у розпорядженнях, посадовців звільнено “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій на Тернопільщині. Таким чином, без голів залишилися усі РДА області.