Володимир Зеленський озвучив в парламенті інавгураційну промову, у якій заявив, що розпускає Верховну Раду.

“Я розпускаю Верховну Раду України”, – сказав він. При цьому президент Зеленський не уточнив, на яких піставах, передає bbc.com.

Також він озвучив основні завдання на посаді: мир на Донбасі, повернення полонених і втрачених українських територій.

“Це не моя, це наша спільна перемога і це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність”, – сказав він під час промови.

Він додав, що “Європейська країна починається з кожного”. “Ми обрали шлях до Європи, але Європа – не десь там, Європа – вона ось тут, і це – наша спільна мрія”, – сказав новий президент.

Він також закликав українців бути єдиними, адже тільки тоді країна стане сильною. “Я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати успішну країну, я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Я чекаю на вас”, – звернувся він до українців, які перебувають за кордоном.

Глава держави озвучив свої основні завдання. Першим з ним назвав припинення вогню на Донбасі, що зірвало оплески у приміщенні парламенту.

При цьому він додав, що для цього “готовий на все”, окрім втрати територій. “І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир”, – сказав він.

Також він назвав серед основних завдань повернення полонених та втрачених територій. “І Крим. і Донбас – це українська земля”, – сказав він.

Аналізуючи роботу Кабінету міністрів, він заявив: “Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою”. При цьому Володимир Зеленський додав, що якщо уряд не може вирішити проблему, він має подати у відставку.

“Я дуже хочу, щоб у наших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент – це не ікона, не ідол. президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі”, – сказав він.

Звертаючись до депутатів, пан Зеленський закликав парламент ухвалити закон про скасування депутатської недоторконаності, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і виборчий кодекс.

Також він закликав звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони. “У вас на це буде два місяці. Непогані бали на дострокові вибори до Верховної Ради”, – сказав він.

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