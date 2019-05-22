Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм радником та представником у Верховній Раді.

Відповідний указ Зеленського був оприлюднений 21 травня, предає 24tv.ua.

Хто такий Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі у сім’ї студентів-медиків. Має дві вищі освіти: за спеціальністю “правознавство” та “менеджмент виробничої сфери”.

Стефанчук – доктор юридичних наук, адвокат, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, екс-заступник головного редактора юридичного журналу “Право України”.

Має досвід у політичному житті країни. Він працював помічником народного депутата від “Блоку Петра Порошенка” Анатолія Матвієнка, а також віце-прем’єра Степана Кубіва.

У 2011-2013 завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Як Стефанчук потрапив у команду Зеленського?

За словами юриста, він познайомився з екс-лідером “95 Кварталу” Володимиром Зеленським ще в студентські роки, коли обоє грали в КВН.

18 квітня 2019 тоді ще кандидат у президенти Зеленський назвав Руслана Стефанчука однією з ключових фігур своєї команди, експертом з реформування державних правових інститутів та законопроектної роботи. Він також був ідеологом програми політика під час президентських перегонів.

До приходу у команду Зеленського, Стефанчук займався виключно науковою діяльністю, працював у Хмельницькому університеті управління та в Національній академії прокуратури України.

Декларація Стефанчука: яким статками володіє представник Зеленського

За 2018 рік Руслан Стефанчук вказав майже 700 тисяч доходів:

– 231,8 тисяч гривень – дохід від зайняття підприємницькою діяльністю;

– 198,6 тисяч гривень – зарплата на основному місці роботи в держорганізації “Національний офіс інтелектуальної власності”;

– 122,016 гривень – зарплата за сумісництвом в Інституті законодавства Верховної Ради України;

– 39 870 гривень – страхові виплати

– 36 720 гривень – довічна плата за звання член-кореспондента Національної академії правових наук України;

– 22 559 гривень – зарплата за сумісництвом у Харківському національному університеті імені Каразіна;

– 11 730 гривень – зарплата за сумісництвом у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;

– 9 496 гривень – зарплата за сумісництвом в Інституті держави і права імені Корецького НАН України;

– 3 295 гривень – зарплата за сумісництвому Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана

– 4 114 гривні – зарплата за сумісництвому Київському університеті права НАН України;

– 1 456 гривень – гонорар виплачений НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України;

Дружина Стефанука Марина задекларувала понад 70 тисяч гривень зарплати та більше 42 тисяч гривень страхових виплат.

Також, радник президента Зеленського сплатив 22,8 тисяч гривень кредиту “Креді Агріколь Банку”.

Нерухомість Руслана Стефанчука:



Дві квартири площею 47,6 та 93,4 метрів квадратних у Хмельницькому;



Земельна ділянка площею 5 000 метрів квадратних у селі Слобідка на Хмельниччині;



Земельна ділянка площею 1 008 метрів квадратних у селі Білогородка на Київщині (співласник з дружиною Мариною Стефанчук);



Його дружина Марина є співвласницею квартири 49,8 метрів квадратних у селі Ярмолинці у Хмельницькій області;



Родина Стефанчуків користується квартирою 101,8 метрів квадратних у Києві.

Дружина Стефанчука також задекларувала ювелірні вироби, сам Стефанчук твір мистецтва, а разом вони є власниками бібліотеки наукової літератури.

Їздить новопризначений представник Зеленського у Раді на автомобілі Renault Koleos 2012 року випуску за 252,5 тисяч гривень, а дружина – на Renault Captur 2015 року випуску вартістю 538,6 тисяч гривень.

Родина Стефанчуків тримає готівкою 22,7 тисяч євро, 62,2 тисяч доларів та 96 тисяч гривень.