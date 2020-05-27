До чергового кадрового пакету, оприлюдненого Офісом Зеленського, потрапили призначення 4 голів районних державних адміністрацій у Тернопільській області.

Сенсацій не сталося. Призначеними стали особи, про яких ми писали раніше. Усі кандидати мають “фінансовий грунт” під ногами, тобто є людьми зі сформованим набором життєвих цінностей. Без “зелепухів” та наївних фанатів Зе-команди. Цинічні адміністратори, які будуть чітко знати свої часові рамки і можливості, адже їм належить завершити роботу з ліквідації структур, керівниками, яких призначаються.

Бучацьку РДА очолила екс-начальниця районного собезу Олена Кравчук, яка в останні роки успішно займалася торгівлею. В політиці ця жінка була помічена раніше як кандидат до районної ради від партії “Свобода”. Зараз коріння її призначення дещо інші. За неї “вписалися” авторитетні на Бучаччині люди.

На Борщівську РДА призначили Юрія Гуцула. У відкритих джерелах відомостей про цю особу вкрай мало. В минулому році офіційно заробив 19 тисяч (!) гривень, працюючи у своєї матері-підприємця. Є також інформація, що він практикуючий спортсмен і тренер з кросфіту. Наразі важко співставити цю інформацію з майбутніми посадовими обов’язками.

Кременецьку РДА віддали міцному господарнику з досвідом, екс-чиновнику Тернопільської міськради та посадовцю ОДА Василю Ясіновському. Ситуація в районі непроста. В першу чергу у зв’язку з епідемією коронавірусу. Тут найвищі показники захворюваності, а голова райради помер від ускладнень внаслідок вірусу. Треба відзначити, що Ясіновський останні тижні сидів у Кременці і неформально керував діяльністю РДА.

Козівську РДА віддали далеко не бідному, судячи з декларації, та замішаному в скандалах віце-меру райцентру Миколі Михайліву.

Очевидно, що новопризначені протримаються на своїх посадах недовго. Після місцевих виборів буде завершена адміністративно-територіальна реформа. В області залишиться 3-4 райони, а такі інституції як районні адміністрації та районні ради будуть ліквідовані.

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