Володимир Зеленський знову здивував. Він пропонує розширити коло застосування закону про очищення влади, включивши до переліку осіб, які підпадають під люстрацію топ-посадовців епохи Порошенка.

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 11 липня 2019 р.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook, передає Українська правда.

“Хочу поділитися тим, що наболіло. За менш, ніж два місяців на посаді, особливо після останніх поїздок країною, відчуття одне – просто бракує цензурних слів”, – сказав він.

За його словами, він щодня спілкується з чиновниками різних рівнів і розуміє – це “безнадійний діагноз”.

“Біло-сині, червоно-білі, помаранчеві, бордові, рожеві. Насправді, вони всі однієї масті. Їм всім фіолетово”, – заявив президент.

“Для чого потрібні народні депутати, які залишають недоторканність, узаконюють незаконне збагачення, просто не ходять на роботу. Для чого міністри, які розказують, що українці дуже багато їдять та будують дороги лише у власному фейсбуці і народжують дітей в Америці. Які угробили здоров’я нації і розповідають про шкоду вишневих кісточок”, – перелічив він.

“Для чого потрібні прокурори, які можуть посадити тільки власну печінку. Для чого міністр економіки часів Януковича, який називає людей ублюдками, вириває з рук телефони і обіцяє дати їм всім по пиці”, – додав він.

За словами Зеленського, він щодня ламає голову, що з ними робити: обміняти на полонених, чи вдягнути у браковані бронежилети, які вони закупили, і відправити на передову.

“Думаю, найменше, що можна зробити зараз, назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні державою”, – сказав Зеленський..

“Нас звинувачують у тому, що ми хочемо відмінити люстрацію. Щоб усі зрозуміли, що ми не збираємося відміняти люстрацію, ми пропонуємо її посилити”, – додав він.

Президент заявив, що його команда напрацьовала законопроект про розширення норм закону про очищення влади.

“Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати президента України, всіх народних депутатів, голову Верховної Ради, членів уряду, Генпрокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року”, – сказав Зеленський.

Він додав, що цей законопроект тільки суспільна оцінка діяльності старих чиновників.

Глава держави висловив сподівання, що дії усіх зазначених осіб у майбутньому отримають справедливу юридичну оцінку.

Раніше ініціативу про люстрацію всіх посадовців часів президентства Порошенка озвучував екс-голова адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. За його словами, він вже напрацював відповідний законопроект, який пропонує на розгляд наступному складу парламенту.