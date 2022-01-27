Міністерство освіти і науки внесло для голосування кандидатури претендентів на посаду ректора Тернопільського національного технічного університету.

Про це йдеться у листі МОН, який оприлюднений на сайті ВУЗу.

Відповідно до документу, на посаду очільника університету претендують:

кандидат технічних наук, доцент Степан Федорович Дячук,

доктор економічних наук, доцент Костянтин Васильович Зеленський,

кандидат технічних наук, доцент Микола Мирославович Митник,

доктор біологічних наук, професор Олег Степанович Покотило.

Протокол про підрахунок результатів таємного голосування має бути наданий міністерству не пізніше 10 березня 2022 року.

Нагадаємо, вибори ректора ТНТУ були оголошені після смерті попереднього очільника ВУЗу Петра Яснія. Петро Володимирович відійшов у вічність 13 листопада. Він помер у медичному закладі, де лікувався від COVID-19.