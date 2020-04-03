Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з поганим забезпеченням лікарень Монастириська.

Він зауважив, що наразі склад медичного персоналу повністю укомплектований. Про це повідомив Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців, передає 24 Канал.

За словами Зеленського, урядом були проведені перемовини з Департаментом охорони здоров’я. Склад медичного персоналу повністю укомплектований і продовжує працювати, за що їм велика подяка.

– Станом на зараз у лікарні є чотири апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще, відповідний тендер розміщено на ProZorro. Працівники забезпечені костюмами та респіраторами на найближчі дні, триває робота над повним забезпеченням їх усім необхідним, – заявив Зеленський.

Президент додав, що наразі вирішується питання достатнього забезпечення й інших лікарень регіону, зокрема Козівського району.

З цією метою сьогодні на Тернопільщину відправився головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Окремо зазначу, що наступні вантажі з Китаю будуть насамперед направлені в Тернопільську та Чернівецьку області, де ситуація найскладніша, – додав президент.

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