Вибори відбудуться 21 липня.

Президент Володимир Зеленський підписав указ “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів”.

Про це йдеться на сайті глави держави, передає tyzhden.ua.

“Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання; призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року; Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України”, – йдеться у документі.

Так, йдеться про:

– частину другу статті 77 (позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України);

– частини шосту і сьому статті 83 (у Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України; коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України);

– пункт 1 частини другої статті 90 (президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо: 1)протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції);

– пункти 7 і 8 частини першої статті 106 (президент України: 7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією; 8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією).

Наголошується, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше 21 травня президент Зеленський провів зустріч з лідерами фракцій і заявив, що головним аргументом для розпуску Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції. Також Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів.

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