Останні домовленості у Мінську вкотре продемонстрували, що важливі міжнародні питання України сьогодні вирішують зовсім не ті, хто має це робити.

На цьому наголосив депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Богдан Лихий у прямому ефірі телепередачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль 1».

– Офіс президента – це допоміжний, консультативно-дорадчий орган. Там, якщо по простому кажучи, сидять друкарки, які мають займатися технічною роботою – друкувати рішення глави держави. Також є консультанти, які підказують президенту, що і як треба правильно задокументувати чи яка ситуація в певній галузі. Виходить, що сьогодні ці друкарки та консультанти керують державою без будь-яких повноважень. Це – маячня. Якщо документи, про які йшлося в Мінську, таки будуть підписані, то за міжнародним правом діяльність сепаратистів та злочинців буде узаконена. Вони стануть суб’єктами міжнародно-правових відносин. Тоді, коли ми потім будемо апелювати до закордонних партнерів, вони нам скажуть «Вони ж суб’єкти міжнародно-правових відносин. Ви самі підписали документ й визнали їх». Виходить, що українці, в тому числі й жителі Тернопільської області, проголосували за Зеленського, аби він узаконив сепаратистів?! Президент обіцяв, що стане вироком для попередньої влади, а може стати вироком для нас, – зазначив Богдан Лихий.

Також свободівець додав, що попередні промахи президента «списували» на його недостатню обізнаність, але сьогодні, дивлячись на протести, глава держави має прислухатися до простих людей і не йти на поводу олігархату і промосковських блазнів!