Команда “Слуг народу” зібралась переглянути статус української мови як єдиної державної.

До ініціативи Сергія Надала долучилися міські голови Івано-Франківська Руслан Марцінків та Хмельницького Олександр Симчишин. Троє мерів-свободівців спільно звернулися до центральних органів влади, у тому числі й до президента, з вимогою не змінювати закон і не торгувати українською мовою.

І ось, Володимир Зеленський відповів… Під час візиту у Хмельницьку область президент назвав мерів, які критикують рішення центральної влади, сепаратистами та бунтарями.

«Не всі мери налаштовані проти мене, а ті, хто проти – подібні до сепаратистів, які руйнують цілісність держави», – заявив Володимир Зеленський.

Чи мають право мери відкрито відстоювати свою позицію та думку своєї громади? Публічно заявляти про загрозу «малоросійського реваншу»? Це право людини і обов’язок українця, а не сепаратизм. Такі дії гарантує Конституція України.

Поки що відкрито проти «мовного реваншу» виступили лише троє мерів. Наразі лише свободівська трійка мерів – єдині, хто голосно заявив про чітку позицію з мовного питання з українського політикуму. Чи зможуть навколо місцевого самоврядування об’єднатися справжні патріоти України? Покаже час.