Нагадаємо, міський голова Тернополя Сергій Надал разом зі побратимами-свободівцями виступив проти змін закону про мову, які ініціює спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Команда “Слуг народу” зібралась переглянути статус української мови як єдиної державної.
До ініціативи Сергія Надала долучилися міські голови Івано-Франківська Руслан Марцінків та Хмельницького Олександр Симчишин. Троє мерів-свободівців спільно звернулися до центральних органів влади, у тому числі й до президента, з вимогою не змінювати закон і не торгувати українською мовою.
І ось, Володимир Зеленський відповів… Під час візиту у Хмельницьку область президент назвав мерів, які критикують рішення центральної влади, сепаратистами та бунтарями.
«Не всі мери налаштовані проти мене, а ті, хто проти – подібні до сепаратистів, які руйнують цілісність держави», – заявив Володимир Зеленський.
Чи мають право мери відкрито відстоювати свою позицію та думку своєї громади? Публічно заявляти про загрозу «малоросійського реваншу»? Це право людини і обов’язок українця, а не сепаратизм. Такі дії гарантує Конституція України.
Поки що відкрито проти «мовного реваншу» виступили лише троє мерів. Наразі лише свободівська трійка мерів – єдині, хто голосно заявив про чітку позицію з мовного питання з українського політикуму. Чи зможуть навколо місцевого самоврядування об’єднатися справжні патріоти України? Покаже час.