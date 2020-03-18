Очільник держави нарешті позбавив головного болю родину Сопелів. 18 березня на сайті Президента з’явився указ про звільнення Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської ОДА.

“Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, – ідеться в документі.

Нагадаємо, 45-річний підприємець Ігор Сопель балотувався до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня по 166 виборчому окрузі від партії “Слуга народу”, але поступився самовисуванцю Миколі Люшняку.

Володимир Зеленський призначив його головою Тернопільщини 31 жовтня 2019 року, а 1 листопада вже й представив області, пише Українська правда.

Із 17 лютого 2020 року у селищі міського типу Микулинці, що на Тернопільщині, люди три дні протестували проти ймовірного розміщення у місцевому санаторії “Медобори” людей, евакуйованих із карантинного Китаю. Зокрема, вони облаштували на дорозі цілодобові блокпости, а також провели молебень, бо “не дай бог воно (хвороба) дальше розповсюдиться”.

Евакуйованих із Уханя у результаті відвезли до Нових Санжар у Полтавській області, де місцеві мешканці також зустріли їх жорсткими протестами.

22 лютого Зеленський прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку “у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки”.