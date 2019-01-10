Зеленський застосовує модель Трампа?

10/01/2019 Розмір тексту:

У Трампа була аналогічна історія

Після початку акції «напишемо президентську програму разом» відразу у двох людей побачив те, про що сам написав ще 1 січня: у Зеленського неконвенціональна кампанія трампівского типу.

Приколюватися над нею і навіть намагатися виміряти її загальним аршином – самообман. Це зовсім інший звір, куди більш складний і технологічний, ніж здається.

Відсутність чіткої програми, команди і чітких позицій з ключових питань – це не мінус такого роду кампанії, а плюс. Такий підхід за належної інформаційної підтримки дає людям можливість не тільки придумати собі ідеал, але й повірити в нього.

Виборець запросто асоціює себе з цим ідеалом (хоча у кожного він свій) і стає на його захист, оскільки психологічно захищає себе рідного, а не свого кандидата. Ну а наїзди на розумові здібності прихильників Зеленського це й зовсім прямий шлях до його перемоги.

У Трампа була аналогічна історія. Клінтон якось раз назвала його прихильників “A Basket of Deplorables” (щось на зразок “Збіговиська Покидьків”), маючи на увазі їх бідність, низький соціальний статус, невисокий рівень освіти, поширений расизм і зародкову толерантність.

Штаб Трампа не тільки не образився – він зробив цю фразу своєю головною зброєю. Посил був простий: “Ось бачите, як до вас ставляться політики у Вашингтоні? Тепер розумієте, що вони думають про вас насправді?”.

Зумівши розмежувати “себе” і “еліту”, Трамп підняв величезні політичні дивіденди на цій фразі. Думаю, багато в чому через неї Клінтон і програла. (Вона потім вибачалася, але не допомогло).

Що ж у нас відбувається? Найгучніша умова участі в команді Зеленського (“відсутність досвіду в політиці”), а також залучення до написання програми “всіх нормальних українців” – це ж “трампівське” відділення себе і “хорошого простого народу” від “продажної київської еліти”.

Далі потрібно тільки побільше критики з боку офіційних політиків. Причому бажано, щоб вона була максимально жорсткою: “недоумкуваті, халявщики, проросійські, безмозкі…” Deplorables, в цілому.

Це мобілізує величезні маси незадоволених і забезпечить перемогу їх лідера.

Іван Яковина, Nv.ua