Зеленський і ще двоє: ЦВК зареєструвала нових кандидатів у президенти

30/01/2019 0
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Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в президенти екс-главу СБУ Ігоря Смешка, колишню народну депутатку Інну Богословську та артиста Володимира Зеленського.

Відповідне рішення прийняли на засіданні ЦВК 30 січня, повідомляє Українська правда.

Таким чином станом на вечір середи зареєстровано 26 кандидатів, а 51 особа подала документи на реєстрацію.

Зокрема, як повідомив “Українській правді” речник ЦВК Костянтин Хівренко, 30 січня до Центрвиборчкому принесли документи 5 осіб, серед яких – політик Роман Безмертний.

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