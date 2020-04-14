14 квітня на сайті Президента України з’явилися три розпорядження про призначення голів районних адміністрацій в Тернопільській області.

Нагадаємо, що наступного тижня виповниться рік, як Зеленський переміг на виборах. З того часу Офіс Президента не може підібрати голів РДА, а на місцях продовжують керувати призначенці Порошенка.

14 квітня їх кількість зменшилася на три. Призначення отримали ще відібрані “хоростківським колгоспом” кандидати. Бережанську РДА очолить заступник мера Бережан, член “Самопочі” Олег Захарків. Ланівецьку РДА – викладач матеріалознавства ТНТУ Василь Бадищук. Заліщицьку РДА – екс-начальник районної юстиції Володимир Шипітко.

Цікаво, що призначення Захарківа намагався “збити” заступник Труша екс-порошенківець, бережанець Валов, однак документи на призначення були вже в Офісі Президента і обласних чиновників особливо не питали. Крім того, кандидатуру Захарківа лобіював один з нардепів, який у вирішальний момент вписався за нього.

Щодо Бадищука дискусій не було. Обраний за цим округом нардеп Василів також нібито підтримує призначеного чиновника.

Натомість заліщицький намісник є плодом компромісу між екс-головою РДА Сопелем та нардепом Гевком.

Таким чином, 7 з 17 вакансій голів РДА на Тернопільщині заповнено. За призначення ще десятьох тривають закулісні торги.

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