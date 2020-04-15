15 квітня на сайті Президента України з’явилося розпорядження про призначення головою Збаразької районної адміністрації депутата Тернопільської міської ради від партії “Громадянська позиція” Любомира Балука.

Це восьмий голова РДА, який Офіс Президента Зеленського зумів знайти для Тернопільської області. Всього на Тернопільщині 17 районів, в 9 районах продовжують керувати призначенці Порошенка.

Нагадаємо, що наступного тижня виповниться рік, як Зеленський переміг на виборах. З того часу Офіс Президента не може підібрати голів РДА, а на місцях продовжують керувати призначенці Порошенка.

Коротко про майбутнього намісника Зеленського на Збаражчині. 53 роки. Закінчив педагогічний інститут. Вчився на вчителя трудового навчання. Пішов працювати в міліцію. Пенсіонер органів внутрішніх справ. Офіційно інших доходів, крім пенсії в 2018 році не мав.

В 2015 році став депутатом міськради, де подався в ресурсну земельну комісію. В 2019 році змінив Петра Ландяка на посаді голови обласного офісу партії Гриценка.

Однак на посаду у вертикаль Зеленського потрапив не завдяки партії вічно непрохідного полковника. Соціальним ліфтом для Балука стало давнє знайомство з нардепом з фракції “Слуга народу” Людмилою Марченко. Свого часу вони разом працювали в рекламному підрозділі тернопільської філії медіакорпорації RIA.

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