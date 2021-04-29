Днями у Тернополі відбувся Чемпіонат України серед юніорів з греко-римської боротьби.

За першість змагалися понад півтори сотні борців з усієї України.

Підтримати спортсменів Тернопільщини у змаганнях прийшов голова Тернопільської обласної ради, який за сумісництвом – президент федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Михайло Головко.

Голова Тернопільської обласної ради зазначив, що проведення змагань такого рівня у Тернополі вкотре підтверджує досягнення борців області.

– Вітаючи борців на славетній тернопільській землі, хочу висловити слова вдячності за вірність спортивним традиціям, пропаганду цього виду спорту та участь у змаганнях. Те, що чемпіонат проходить на Тернопільщині, є свідченням високого визнання досягнень наших земляків і їхнього внеску в розвиток вітчизняної боротьби, – зазначив Михайло Головко. – У всі часи саме здорові духом і тілом люди складали опору суспільства, адже спорт загартовує характер та волю. А Україна завжди славилась своїми спортивними талантами! І борці це вкотре доводять!

Після оголошення результатів чемпіонату голова Тернопільської обласної ради нагородив переможців золотими, срібними та бронзовими медалям.