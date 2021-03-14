Тернопільські патрульні, по гарячим слідам, знайшли громадянина, який погрожував перехожим предметом, схожим на зброю.

Вчора близько 19-ї години, патрульні отримали повідомлення, що на вул. Гуцульській, невідомий громадянин погрожував групі дівчат фізичною розправою, показував пістолет та здійснив два холостих вистріли в повітря.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де на них очікували заявниця та інші очевидці правопорушення. Громадяни описали зовнішність ймовірного правопорушника та вказали напрямок, в якому пішов останній.

Поліцейські перевірили прилеглу територію та, на просп. Злуки, виявили чоловіка, схожого за описом заявниці. Відповідно до положення закону, інспектри провели поверхневу перевірку та виявили у 18-річного молодика предмет, схожий на зброю. Також, за вказаною адресою прибули громадянки, які впізнали свого кривдника.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин цієї події.