Здійснюються кроки для вирішення проблеми зі сміттям у Тернополі. ВІДЕО

27/02/2019 Розмір тексту:

Для міста Тернополя проблема із сміттям є актуальною вже давно. На жаль, впродовж багатьох років, її ніхто не вирішував.

Проте 27 лютого, під час ради регіонального розвитку міста Тернополя, голова облдержадміністрації підписав паспорт про місце видалення відходів. Він дасть можливість розпочати підготовку проектно-кошторисної документації на облаштування Малашівського сміттєзвалища і вирішення проблем з сміттям в обласному центрі.

Нагадаємо, раніше Степан Барна підписав розпорядження про передачу земельної ділянки під Малашівським сміттєзвалищем у користування комунальному підприємству Тернопільської міської ради.