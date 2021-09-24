“Здавалося, що в будинок щось в’їхало або вибухнув котел”: очевидці про вчорашній землетрус. ВІДЕО

Ходили ходуном вікна і підлога, а земля просто йшла з-під ніг. Минулої ночі Західну Україну відчутно сколихнуло.

Землетрус зафіксували на Тернопільщині неподалік Чорткова, але відчули його і на Прикарпатті та у Хмельницькій області, йдеться в сюжеті “Сегодня“.

Інтенсивність землетрусу

Поштовхи магнітудою 4 і 3 бали в країні фіксували давно, тому всі неабияк перелякалися.

О шостій ранку Петра розбудив страшний і дивний звук з вулиці.

“Два поштовхи, і звук якийсь такий що хлоп-хлоп. Так наче камені бились. Що аж прокинувся”, – розповів місцевий житель Петро.

Дзвеніли вікна, тремтіло ліжко і тряслася підлога і в сусідньому селі. Пані Олександра каже, що через гуркіт перелякалася вся сім’я.

“Я не можу сказати поштовх, це був такий сильний звук, гуп. Реально здавалося, що в твій будинок щось в’їхало або вибухнув паливний котел”, – розповідає жінка.

Відлуння землетрусу було відчутно і в сусідній Івано-Франківській області, за 100 кілометрів від епіцентру подій.

“Не можу описати. Спав, почув, що ліжко труснуло. Там у сусіда є трактор, я думав, що він трактор запустив. Або вітер такий сильний”, – розповів житель села Луки Ігор.

Як розповідає сейсмолог Олександр Кендзьор, кожний землетрус свідчить про те, що нам не можна розслаблятися. Останній відчутний землетрус зафіксували в Чернівцях 5 років тому. Стався він насправді в Румунії, у так званій сейсмічно активній “зоні Вранча”, а ми тоді відчули відлуння магнітудою до 5-ти балів. Як і тепер там ходили ходором вікна, дзвенів посуд і гойдалися люстри.

“Зруйнував фактично все південне узбережжя Криму, це був землетрус, який приніс дуже багато шкоди, який зруйнував цілі села. Сам землетрус був у морі, але відчувалося досить сильно”, – підкреслив Кендзьор.

І все ж потужні і руйнівні землетруси в Україні – рідкість, кажуть геологи. Землетрус на Тернопільщині шкоди не завдав. А ось місцевих – сильно налякав. Досі в соцмережах вони діляться враженнями від пережитого.

Наскільки відчутно такий землетрус?

За класифікацією ранковий землетрус належить до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно хитаються, а картини зсуваються з місця. Відчутні коливання схожі з коливаннями, викликаними падінням важких предметів всередині будівлі.

На території Тернопільської області зареєстровано землетруси 23 квітня 2020 і 28 травня 2019 років з магнітудою 2,0.