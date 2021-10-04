У Тернопільській області судили жінку, яка оформила тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, проте приховала доходи від здачі молока.

Про це йдеться у рішенні Збаразького районного суду, пишуть Тернопільські події.

Так, жінка майже три роки отримувала соціальну допомогу від держави, приховавши доходи від здачі молока. Так, у 2017 році жінка отримала від держави 3850 грн, проте здала молока на 6300. Також жінка отримувала допомогу паралельно здаючи молоко і в інші роки.

“Проведеної сектором державних соціальних інспекторів звірки повноти та достовірності інформації підозрюваної, встановлено надмірну виплату за вказаний період коштів тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце перебування їх невідоме на загальну суму 1420,80 гривень”, – йдеться у повідомленні.

У судді жінка вину визнала та розкаялась. Її присудили 850 грн штрафу.