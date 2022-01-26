Здати тести на антиген до коронавірусу можна буде у лікарні швидкої допомоги

Пункт забору зразків біологічних матеріалів для визначення антигена від СOVID-19 відкриють незабаром в Тернополі.

Розміщуватиметься він у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги, що на вулиці Шпитальна, 2.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 26 січня.

Відкривають такий пункт для того, щоб мінімізувати поширення гострої респіраторної коронавірусної хвороби COVID-19 та проводити забір біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Відповідно до прийнятого рішення директор КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» Ярослав Чайківський і директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Микола Медвідь мають визначити відповідальних осіб за належне функціонування пункту забору зразків біологічних матеріалів.