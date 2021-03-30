Зловмисниця поцупила з шухляди столу всю виручку – три з половиною тисячі гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від продавця одного з торгових закладів, що на ринку в обласному центрі, про те, що з каси викрадено гроші – три з половиною тисячі гривень. Тернополянка пояснила: перед закриттям до крамниці зайшли троє осіб ромської зовнішності. Зловмисники такий зчинили гармидер, що продавець не могла впильнувати за кожним з них. Ледве спровадивши відвідувачів за поріг, жінка виявила, що в шухляді столу, де вона тримала виручку, – порожньо.

Поліцейські вилучили з місця злочину відеоспостереження на якому чітко видно обличчя зловмисників. Допомогти встановити особу тієї, що викрала гроші, тернопільським оперативникам допомогли колеги із Закарпаття. 31-річна жителька Ужгорода вже неодноразово потрапляла у поле зору місцевих правоохоронців за майнові злочини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ.