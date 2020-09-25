Відкрите викрадення чужого майна інкримінують правоохоронці Тернопільського відділу поліції мешканцю обласного центру. Зловмисник викрав чужий мобільний телефон.

Про злочин поліцейським повідомив сам потерпілий. Він розповів, що увечері на вулиці став жертвою грабіжника. Невідомий збив його з ніг та відібрав телефон.

У ході розшукових заходів оперативники встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий тернополянин. Крадену річ працівники поліції вилучили.За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно частини 1 статті 186 ККУ.