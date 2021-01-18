Причетних до пошкодження чотирьох дерев у центрі Тернополя вже знайшла поліція. Їх притягнуть до адмінвідповідальності. Також зловмисників зобов’яжуть оплатити збитки, завдані довкіллю. А ось долю ділянки одразу біля площі Героїв Євромайдану ще з’ясовують.

Нагадаємо, 15 грудня до Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від співробітників відділу Державної екологічної інспекції в області про те, що на вулиці Медовій невідома особа підрізала бензопилою дерева та втекла з місця події. З’ясувалося, даний факт зафіксував мешканець будинку, поблизу якого це трапилося, і написав у соцмережі.

На місці події поліцейські виявили чотири дерева з підрізаними до половини стовбурами. Правоохоронці встановили можливих свідків та очевидців інциденту, відібрали у них пояснення та вилучили відео з камер спостереження, встановлених поблизу. Зі слів одного із очевидців, зловмисник приїхав на автомобілі марки «Вольво» бежевого кольору з транзитними номерами та за допомогою бензопили підрізав дерева. Після чого втік.

Як повідомив Терміново начальник відділу комунікації поліції в Тернопільській області Сергій Крета, поліція встановила і опитала двох чоловіків, причетних до пошкодження дерев.

– Як виявилося, одному громадянину ці дерева заважали, він найняв іншого, щоб він ці дерева попідрізав, щоб вони з часом загинули, – розповідає Сергій Крета. – Зібрані матеріали направили у обласну екологічну інспекцію, яка має вирішити питання про притягнення їх до відповідальності.

Штраф – невеликий, але збитки – на тисячі

В екоінспекції запевнили, що винні у скоєному будуть притягнуті до адмінвідповідальності за знищення або пошкодження зелених насаджень. Штраф за таке порушення – від 170 до 510 грн.

– Штраф невеликий, але оскільки дерева були пошкоджені, доведеться відшкодувати збитки і там будуть більші суми, які розраховуються вже в тисячах гривень, особливо якщо дерева загинуть, – повідомив виданню Терміново начальник інспекції – головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області Роман Нитка. – Ми бачили в соцмережі, що стовбури обробили, є надія, що пошкоджені дерева вдасться врятувати. Навесні побачимо, припинили вони ріст чи відновили. Від цього залежатиме розмір збитків. Якщо дерева припинять ріст – буде більша сума, якщо приміром, з тих чотирьох дерев три будуть далі рости, а одне засохне, тоді по одному більша сума, по трьох менша.

Як додає Роман Нитка, інспектори відреагували одразу після повідомленні про інцидент в соцмережах.

– Наші працівники прийшли на місце і викликали поліцію, – говорить начальник обласної екоінспекції. – Правоохоронці проводили слідчі дії, нам вже прийшли документи, що встановлено двоє осіб, які здійснили це правопорушення. На їх адреси направлено повідомлення про розгляд інспекцією справи. За свідченнями, які вони дали поліції, один в компанії сказав, що ці дерева можуть впасти, що вони небезпечні, і його почали під’юджувати, мовляв от візьми зріж. Він найняв людину з бензопилою, той почав різати, а потім начебто налякався і втік.

“Розуміємо, що все це – не просто так”

Одразу після акту вандалізму тернополяни в соцмережах обговорювали версію, що невдовзі після загибелі дерев на даній території постане якийсь об’єкт. Чи можливий такий розвиток подій Терміново поцікавилося у голови земельної комісії міської ради Романа Навроцького. Він повідомив, що зараз саме з’ясовує всю інформацію, яка стосується даної ділянки.

– Наразі у неї немає кадастрового номера. Але ми розуміємо, що колись хтось спеціально нівечить дерева у зеленій зоні – то це не просто так. Наступного тижня у нас буде засідання земельної комісії перед наступною сесію, і власне плануємо це питання вивчити. Запрошу архітектора і земельника, бо наразі не маємо достатньо інформації, – поділився планами Навроцький.

Він додав, що особисто є противником забудови даної ділянки чи встановлення на ній якихось об’єктів.

– Бо так не робиться. Це – неподобство. Це – неправильно: приїхати і пиляти дерева посеред білого дня. Зрозуміло, що такі дії спричинили резонанс і зараз прикута увага до цієї ділянки. Наразі не знаю, чи рішенням сесії міськради вже давали дозвіл на розробку проекту відведення. Будемо з’ясовувати», – окреслив свою позицію голова земельної комісії.

За його словами, якщо вже були здійснені перші кроки для зміни статусу даної ділянки, то їй мають присвоїти кадастровий номер. Власне тоді стане чіткіше зрозуміло, хто може стояти за актом вандалізму і нищенням дерев.

Євгенія Цебрій, Андрій Вацик, Терміново

Фото: Олег Синовець, Нацполіція