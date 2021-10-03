Збитків на три мільйони: СБУ і Генпрокуратура провели обшуки на тернопільській митниці. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України провели обшуки в службових кабінетах Тернопільської митниці Державної митної служби України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, посадовці вказаної митниці сприяли у переміщенні тютюнової продукції на митну територію України шляхом заниження (мінімізації) митних платежів.В товаросупровідних документах зазначалинедостовірні дані відносно вартості товару та його ваги, що призводило до недоотримання бюджетом грошових коштів у великих розмірах. Попередня сума ухилення складає близько 3,5 млн грн.

В ході проведення санкціонованих обшуків у межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) правоохоронцями вилучені товаросупровідні документи в яких містяться дані щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються причетні посадові особи митниці та планується повідомлення про підозру, причетним до вчинення вказаного злочину.