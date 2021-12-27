Збитків на дві сотні тисяч: неподалік Тернополя незаконно зрубали дерева

Незаконну рубку дерев на 244 тис. грн. зафіксували на території Білецької громади.

Про це повідомив головний державний інспектор з охорони природного навколишнього середовища Роман Нитка. Зловмисники знищили 13 дерев породи дуба та ясена.

Незаконну рубку виявили у результаті планових перевірок і лісосмугах громади. Пні зрізаних дерев були прикриті гілками.

“Факт незаконної рубки 13 дерев виявлено інспекторами під час проведення заходів з профілактики, запобігання, припинення, виявлення і документування фактів порушення вимог природоохоронного законодавства. Даним рейдом з метою протидії та виявлення незаконних рубок дерев охоплено територію Білецької, Зборівської, Озерянської, Козівської та Підгороднянської територіальних громад. Порушення зафіксовано на території Білецької громади на землях запасу за межами населеного пункту села Плотича, в лісовому урочищі «Зади», яке не надане у власність чи користування. Сума збитків, завданих лісовим насадженням, склала майже 244 тис. грн”.

Матеріали справи за цим фактом екологічні інспектори передали поліції. Наразі триває розслідування.