Реконструювати ринковий піднавіс та добудувати торговий центр на орендованій ділянці вирішив підприємець зі Збаражчини.

Проте проігнорував той факт, що територія, де проводив земляні роботи, належить до нерухомих об’єктів культурної спадщини. Як наслідок, завдав мільйонних збитків державі та опинився на лаві підсудних.

Як розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (детективів) Юрій Барабан, слідчі детективи Головного управління Нацполіції в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 298 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець зі Збаража уклав з міською радою договір оренди земельної ділянки для обслуговування ринкового піднавісу. Територія знаходиться в заповідній зоні та належить до нерухомих об’єктів культурної спадщини. Проте підприємець не врахував це і вирішив провести реконструкцію та добудувати торговий центр на орендованій ділянці. Не маючи дозвільних документів на проведення земляних робіт, він з використанням найманих працівників та техніки викопав котлован глибиною близько трьох метрів. Внаслідок чого зруйнував культурний шар пізнього середньовіччя. Незаконну діяльність припинили співробітники поліції.

Правоохоронці встановили, що своїми діями підприємець завдав шкоду державі на загальну суму понад два мільйони шістсот гривень.

Санкція статті, яку інкримінують збаражчанину, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Останнє слово за Фемідою.