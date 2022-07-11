Збитків на десятки тисяч: злодій поцупив з підвалу колекційні іграшки

До восьми років тюрми. Саме стільки часу за гратами може провести злодій, який обікрав тернопільську багатоповерхівку.

Про втрачене майно у поліцію повідомила 46-річна тернополянка. За словами жінки, невідома особа проникла в підвальне приміщення багатоповерхівки, де вона зберігала цінні речі. Зловмисник привласнив побутову техніку, інструменти та чималу кількість колекційних іграшок. Завдані збитки заявниця оцінила в 24 тисяч гривень, повідомляють Т1 Новини.

Правоохоронці розшукали крадія. Ним виявився раніше судимий на скоєння майнових злочинів 29-річний тернополянин. У скоєному він зізнався. Правоохоронці завадили чоловіку реалізувати викрадене майно. Речі вилучили.

Триває слідство. Чоловіка судитимуть по законах воєнного часу.