Групу гастролерів, які спеціалізуються на квартирних крадіжках шляхом підбору ключа, затримали оперативники карного розшуку Тернопільщини cпільно з співробітниками департаменту стратегічних розслідувань Донецької області.

Працівники поліції встановили, що “гастролери” уже встигли обікрасти одну квартиру в Тернополі. Вони проникли до помешкання місцевої жительки. Злочин трапився 11 вересня в період з 7 до 11:45 дня. Саме в цей час в помешканні нікого не було.

Коли повернулися господарі, то застали в квартирі розгардіяж, а також виявили зникнення золотих виробів, американської та нашої валюти на суму близько 768 тисяч гривень.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів оперативники вийшли на слід підозрюваних. Це – раніше судимі за майнові злочини жителі Маріуполя та Києва. Стало відомо і на якому транспорті їздять домушники.

Затримали підозрюваних на території Кременецького району. Чоловіки намагалися втекти, протаранивши два службових поліцейських автомобіля. Проте це їм не вдалося.

– Ми вилучили речові докази, автотранспорт, на якому вони пересувалися, а також проводиться перевірка їх на причетність до інших злочинів, – розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Анатолій Гуска.

Крадіїв затримали згідно статті 208 КПК. Їм уже оголосили підозру згідно статті 185 частина 5 ККУ та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень.

Встановлюють оперативники і спільників затриманих, а також місце, де злодії заховали гроші.