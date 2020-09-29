На одному із ставків приватного підприємця на Шумщині раптово почала гинути риба породи білий амур. Наразі чоловік втратив 2800 кілограм мальків на суму 210 тисяч гривень.

Спочатку потерпілий сам намагався вплинути на ситуацію і з’ясувати, що стало причиною масового мору і лише 28 вересня він за допомогою звернувся до поліції.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що у підприємця нещодавно виник конфлікт із жителем сусіднього села. Останній погрожував, що риба у ставку згодом вся подохне.

Наступного дня після суперечки, в ніч з 19 на 20 вересня, в об’єктив камери відеоспостереження потрапив невідомий об’єкт, який хтось закинув у ставок.

Після цього мальки білого амура почали дохнути та підійматися на поверхню. Господар намагався врятувати рибу, виловлював мертву та кілька разів змінював воду. Проте це не зупинило втрати.

Правоохоронці разом з експертами відібрали взірці води, аби встановити причину масової загибелі риби, опитують сусідів та встановлюють причетних до злочину.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 242 частина 2 ККУ.