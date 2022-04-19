Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 КК України стосовно експосадовця міськради (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Проведеним слідчими поліції досудовим розслідуванням з’ясовано, що колишній начальник одного з управлінь Кременецької міської ради підписав акт приймання виконаних будівельних робіт про встановлення обладнання для очисних споруд.

На підставі вказаного документа виконавцю робіт безпідставно зараховано майже 1,5 млн грн авансового платежу Водночас вказане обладнання на час підписання актів було відсутнє, на балансі Кременецької міської ради не перебувало.

Через неправомірні дії посадовця інтересам Кременецької міської ради завдано шкоди на суму майже 1,5 млн грн.

З метою відшкодування завданих збитків прокурори пред’явили цивільний позов у даному кримінальному провадженні.

Досудове розслідування за ст. 191 КК України стосовно службових осіб товариства, яке «виконувало» зазначені роботи із встановлення обладнання, наразі ще триває.